Воздушная атака по Украине: опасность ударов авиацией и "шахедами"
Вечером 30 сентября в направлении Херсонщины вылетели вражеские самолеты, осуществившие запуск ракет, а из черного моря был осуществлен запуск "шахедов"
О вражеских истребителях сообщил председатель Херсонщины Александр Прокудин.
"Внимание! В направлении Херсонской области летят вражеские СУ34, СУ35! Оставайтесь в укрытиях!", - отметил руководитель ОВА.
В 22:28 он сообщил о пусках в направлении Бериславского района.
В то же время в Воздушных Силах ВСУ отметили , что "наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения".
Уже через несколько минут стало известно, что с Черного моря осуществлен запуск "шахедов":
"Ударные БпЛА предположительно Shahed из Черного моря в направлении Одесской области. Днепропетровская область - работает ПВО из вражеского БпЛА!"
В 22:47 в ПС ВСУ добавили , что "группа ударных БПЛА из Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района".
Глава Одесской ОВА тоже подтвердил атаку на район и работу ПВО: "Белгород-Днестровский район, будьте, пожалуйста, в укрытиях, это важно! Работу ПВО не снимать!"
В 23:16 стало известно , что еще "несколько групп ударных БпЛА типа Shahed из Черного моря улетают в направлении Николаевской и Одесской областей".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное