Воздушная атака по Украине: опасность ударов авиацией и "шахедами"

О вражеских истребителях сообщил председатель Херсонщины Александр Прокудин.

"Внимание! В направлении Херсонской области летят вражеские СУ34, СУ35! Оставайтесь в укрытиях!", - отметил руководитель ОВА.

В 22:28 он сообщил о пусках в направлении Бериславского района.

В то же время в Воздушных Силах ВСУ отметили , что "наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения".

Уже через несколько минут стало известно, что с Черного моря осуществлен запуск "шахедов":

"Ударные БпЛА предположительно Shahed из Черного моря в направлении Одесской области. Днепропетровская область - работает ПВО из вражеского БпЛА!"

В 22:47 в ПС ВСУ добавили , что "группа ударных БПЛА из Черного моря летит в направлении Белгород-Днестровского района".

Глава Одесской ОВА тоже подтвердил атаку на район и работу ПВО: "Белгород-Днестровский район, будьте, пожалуйста, в укрытиях, это важно! Работу ПВО не снимать!"

В 23:16 стало известно , что еще "несколько групп ударных БпЛА типа Shahed из Черного моря улетают в направлении Николаевской и Одесской областей".