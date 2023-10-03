Воздушная атака на Украину: зафиксированы "шахеды" и активность тактической авиации РФ
В ночь на 3 октября Россия начала очередную воздушную атаку на Украину: зафиксировано несколько групп "шахедов" и активность вражеской авиации
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"Наблюдается несколько групп ударных БпЛА типа Shahed из Черного моря через Очаковский район Николаевской области в направлении Кривого Рога Днепропетровской области! Курс может изменяться", - говорится в сообщении.
Опасность ударов "шахедами" зафиксирована и в Херсонской области.
Также в ПС ВСУ информируют, что воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации, а в Донецкой области - баллистического вооружения.
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