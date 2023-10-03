Воздушная атака на Украину: зафиксированы "шахеды" и активность тактической авиации РФ

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Наблюдается несколько групп ударных БпЛА типа Shahed из Черного моря через Очаковский район Николаевской области в направлении Кривого Рога Днепропетровской области! Курс может изменяться", - говорится в сообщении.

Опасность ударов "шахедами" зафиксирована и в Херсонской области.

Также в ПС ВСУ информируют, что воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации, а в Донецкой области - баллистического вооружения.