Воздушная атака на Украину: РФ запустила несколько групп "шахедов", существует опасность баллистического удара
В ночь на 5 сентября Украина в очередной раз подверглась масштабной воздушной атаке: несколько групп "шахедов" запущены из акватории Черного моря в направлении Одесщины и Николаевщины
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Первая группа "шахедов" была зафиксирована в 22:52. Они двигались с Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии под угрозой атаки оказались Николаевская, Херсонская области.
В 23:05 выяснилось, что дроны двигаются в направлении Южного и Коблево. Через двадцать минут в том же направлении была направлена вторая группа ударных беспилотников врага. Они же через Николаевщину направились на север. Позже угроза переместилась в Днепропетровскую и Кировоградскую области. Также – Кривой Рог.
В то же время почти в полночь в Харьковской области объявлена ракетная опасность.
Третья группа "шахедов" тоже была направлена в направлении Николаевской области. И снова под угрозой оказались Кировоградщина и Кривой Рог.
В 00:24 в Сумской и Полтавской области объявлено об угрозе применения баллистического вооружения.
В 00:48 тревога распространилась на Черкасскую область.
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