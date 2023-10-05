Воздушная атака на Украину: РФ запустила несколько групп "шахедов", существует опасность баллистического удара

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Первая группа "шахедов" была зафиксирована в 22:52. Они двигались с Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии под угрозой атаки оказались Николаевская, Херсонская области.

В 23:05 выяснилось, что дроны двигаются в направлении Южного и Коблево. Через двадцать минут в том же направлении была направлена вторая группа ударных беспилотников врага. Они же через Николаевщину направились на север. Позже угроза переместилась в Днепропетровскую и Кировоградскую области. Также – Кривой Рог.

В то же время почти в полночь в Харьковской области объявлена ракетная опасность.

Третья группа "шахедов" тоже была направлена в направлении Николаевской области. И снова под угрозой оказались Кировоградщина и Кривой Рог.

В 00:24 в Сумской и Полтавской области объявлено об угрозе применения баллистического вооружения.

В 00:48 тревога распространилась на Черкасскую область.