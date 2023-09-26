Воздушная атака на Украину: опасность на востоке и юге страны
В ночь на 26 сентября враг запустил несколько групп "шахедов", а также зафиксирована активность российской ударной авиации. В зоне опасности оказались сразу несколько юго-восточных областей Украины
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Еще около 21:00 " зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БПЛА "Shahed" из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22.00".
Также группа враждебных БПЛА обнаружена в Сумской области. Двигаются в юго-западном направлении.
Около 22:00 сообщили об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям. Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.
Затем опасность распространилась на Черниговскую и Запорожскую области. Также – в Николаевскую (Коблево и Очаков), Днепропетровщину и Херсонщину.
"Очередная атака вражеских дронов с Черного моря к югу Николаевщины", - предупредили в ВС ВСУ около 00:00. Вскоре в зоне поражения оказались Черкассы, Кировоград, Кропивницкий и Полтава.
"Угроза применения баллистики для восточных, юго-восточных областей", - отметили в силах воздушной обороны около 00:30.
Во всех названных областях объявлена воздушная тревога.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.34Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное