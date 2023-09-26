Воздушная атака на Украину: опасность на востоке и юге страны

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Еще около 21:00 " зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БПЛА "Shahed" из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22.00".

Также группа враждебных БПЛА обнаружена в Сумской области. Двигаются в юго-западном направлении.

Около 22:00 сообщили об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям. Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Затем опасность распространилась на Черниговскую и Запорожскую области. Также – в Николаевскую (Коблево и Очаков), Днепропетровщину и Херсонщину.

"Очередная атака вражеских дронов с Черного моря к югу Николаевщины", - предупредили в ВС ВСУ около 00:00. Вскоре в зоне поражения оказались Черкассы, Кировоград, Кропивницкий и Полтава.

"Угроза применения баллистики для восточных, юго-восточных областей", - отметили в силах воздушной обороны около 00:30.

Во всех названных областях объявлена воздушная тревога.