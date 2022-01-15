Воздух в Горловке отравляется аммиаком. Россияне могут воспользоваться этим как поводом, - ГУР

Об этом сегодня, 15 января, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.



Как отмечают украинские военные разведчики, российская оккупационная администрация "потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины".



Читайте также: Лукашенко говорит, что это он разрабатывал операцию по подавлению восстания в Казахстане. Вместе с Путиным



Химическое загрязнение, говорится в уведомлении, может привести к "экологической катастрофе на востоке нашего государства".



К тому же подобная ситуация "может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и в качестве повода для расширения вооруженной агрессии против нашего государства".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb