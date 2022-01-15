Воздух в Горловке отравляется аммиаком. Россияне могут воспользоваться этим как поводом, - ГУР
14 января 2022 года в оккупированный российскими войсками украинский город Горловка (Донеччина) на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ
Об этом сегодня, 15 января, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Как отмечают украинские военные разведчики, российская оккупационная администрация "потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины".
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Химическое загрязнение, говорится в уведомлении, может привести к "экологической катастрофе на востоке нашего государства".
К тому же подобная ситуация "может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и в качестве повода для расширения вооруженной агрессии против нашего государства".
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