English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир ВОЗ заявила, что через одну из стран не может исследовать происхождение коронавируса

ВОЗ заявила, что через одну из стран не может исследовать происхождение коронавируса

10 июня, 2022 пятница
06:00
Мир ВООЗ

Последнее расследование ВОЗ по происхождению COVID-19 не дало ожидаемых результатов – ученым недоступны данные из Китая

Об этом сообщает Reuters.

В отчете группы экспертов ВОЗ говорится, что все имеющиеся данные показывают, что COVID-19 произошел от животных, вероятно, от летучих мышей и происходит, вероятно, из Китая. Отсутствие данных из Китая лишило ученых возможности точно определить, как вирус впервые передался людям.

В ВОЗ отмечают, что отчет также посвящен разработке методов исследования происхождения других вспышек.

Также сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус дважды обращался в правительство Китая за дополнительной информацией, но получал формальные и неполные ответы.

  • В марте 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру из-за утечки в китайской лаборатории в Ухане.
  • Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.
  • В июле 2021 года Китай выступил против аудита своих лабораторий экспертами ВОЗ в рамках расследования происхождения COVID-19.
  • В мае 2022 года Северная Корея впервые заявила, что в стране было обнаружено больных коронавирусом. В течение всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране. 15 мая лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ по поводу мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоровье
Коронавирус
Читайте также:
Ігор Додон
8 июня, 2022 среда
Подозреваемый в госизмене Додон заявил о подготовке "присоединения Молдовы к Румынии"
Кіріл Петков
7 июня, 2022 вторник
"Довольно поднимать тему оружия для Украины": премьер Болгарии подтвердил, что его страна не будет предоставлять никакого вооружения
Олексій Данілов
9 июня, 2022 четверг
Данилов пока не может ответить, почему произошла оккупация юга страны
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.03
    Покупка 34.03
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
10 июня
07:07
МВД
С 1 июня в МВД поступило более 2,6 тыс. обращений от родственников пленных, погибших и пропавших без вести военных
06:28
Херсон
В Херсоне кафиры заставили перейти на российскую программу две школы из 60, - постпред Украины в Вене
06:25
Россияне добились незначительных успехов на север от Славянска, однако им будет трудно взять город из-за проблем с форсированием Северского Донца, - ISW
05:45
Лига наций: расписание матчей и трансляций пятницы
05:24
Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
05:05
сборная Португалии
Лига наций: результаты всех матчей четверга
04:33
Россия продолжает обстреливать Украину: за ночь взрывы прогремели в Николаеве, Днепре и Харькове
03:52
Стала известна причина, почему Зинченко готов уйти из "Манчестер Сити"
03:14
Россия 9 июня убила 3 мирных жителей Донбасса
02:39
ЕС поможет Украине в восстановлении Мариуполя после войны
02:31
Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла этап "Бриллиантовой лиги"
01:47
россия флот
Россия поставила на паузу морскую десантную операцию, – отчет ОК "Юг"
01:27
Именитый тренер Скрипник возглавил "Ворсклу"
01:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июня
00:55
Зеленский: Политики не должны противопоставлять себя людям. Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины
00:41
На фото военнослужащие ВСУ
Фронтовая ситуация за 9 июня: есть позитив в Запорожской области, постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине
00:31
На фото Владимир Зеленский
В Украине могут быть только те, кто защищает нашу независимость, и работающие, чтобы обеспечить эту защиту, - Зеленский
00:23
Португалия победила Чехию в Лиге наций
00:01
Сейчас мы теряем 100-200 украинских защитников в день, - Подоляк
2022, четверг
9 июня
23:50
Я счастлив, что жив. Адвокат Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения
23:28
санкции против рф
В ЕС поддержали идею криминализировать уклонение от санкций против России
23:04
В России снова пригрозили Западу "прямым военным столкновением". На этот раз из-за кибератак
22:57
Рашисты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец
22:45
В течение 9 июня украинские воины на востоке уничтожили 32 оккупантов и склад боеприпасов, - ОТУ "Восток"
22:32
"Вышли на охоту с верной "Стугной": в ОК "Север" показали, как уничтожили вражеский расчет с боекомплектом
22:30
Зеленский приглашен на саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека Альянса
22:14
Несмотря на санкции, Россия зарабатывает на энергоносителях больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп
21:32
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Французские журналисты провели расследование, почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
21:28
Украина получит ссуду $1,49 млрд от Всемирного банка на зарплаты бюджетникам
21:01
В Сумской области самолет ВСУ сбил вражескую ракету
20:54
Российские авиакомпании, чтобы избежать санкции, могут перебраться в Турцию, - Bloomberg
20:25
цены продукти
В мае в Украине больше всего подорожали фрукты и рис, подешевели – яйца, сахар, мясо и лекарства, - Госстат
20:17
Этот июнь крайне важен для Украины, мы боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО, – Порошенко в эфире GBNews
20:14
Эксклюзив
Израиль не даст Украине "Железный купол". Израильтяне не будут портить отношения с Россией, - эксперт Семиволос
20:11
Россияне мощно обстреливают Лисичанск, опасно находиться даже в укрытиях, - Гайдай
19:45
Еврокомиссия готова профинансировать 200 украинских стартапов, - Bloomberg
19:36
На фото защитник Украины
Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб
19:33
Профессии для украинских детей будет помогать выбирать искусственный интеллект, - МОН
19:31
Эксклюзив
Два диктатора легко договорятся: Путин отдает Эрдогану Сирию, а президент Турции обеспечивает интересы кремля, - общественный деятель Невзлин
19:28
В Гвинейском заливе пираты напали контейнеровоз
После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV