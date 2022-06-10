Об этом сообщает Reuters.



В отчете группы экспертов ВОЗ говорится, что все имеющиеся данные показывают, что COVID-19 произошел от животных, вероятно, от летучих мышей и происходит, вероятно, из Китая. Отсутствие данных из Китая лишило ученых возможности точно определить, как вирус впервые передался людям.



В ВОЗ отмечают, что отчет также посвящен разработке методов исследования происхождения других вспышек.



Также сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус дважды обращался в правительство Китая за дополнительной информацией, но получал формальные и неполные ответы.

В марте 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру из-за утечки в китайской лаборатории в Ухане.

Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.

В июле 2021 года Китай выступил против аудита своих лабораторий экспертами ВОЗ в рамках расследования происхождения COVID-19.

В мае 2022 года Северная Корея впервые заявила, что в стране было обнаружено больных коронавирусом. В течение всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране. 15 мая лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ по поводу мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

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