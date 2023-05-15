ВОЗ закрывает офис в Москве. Украина инициировала этот процесс в мае 2022 года
Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт. Его функции будут перенесены в Копенгаген (Дания)
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, отметив, что Украина инициировала этот процесс в мае 2022 года.
"За соответствующее решение сегодня проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", - написал министр.
По его словам, этому решению предшествовали жаркие дискуссии, но в конце концов оно демонстрирует единое видение европейского региона.
"Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ. Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Который будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виновные не понесут справедливое наказание", – отметил Ляшко.
- В прошлом году Ассамблея ВОЗ осудила Россию из-за широкомасштабного нападения на Украину и уничтожения медицинской инфраструктуры.
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