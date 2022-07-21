ВОЗ зафиксировала более 400 атак на систему здравоохранения Украины с начала полномасштабного вторжения
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 401 нападение россиян на сферу здравоохранения в Украине с 24 февраля
Об этом Бюро ВОЗ в Украине сообщило в твиттере.
"По состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 401 нападение на сферу здравоохранения. Эти нападения произошли с 24 февраля по 13 июля и повлекли за собой 85 смертей и 100 ранений", - говорится в сообщении.
Известно, что еще в середине марта ВОЗ через систему наблюдения за атаками на здравоохранение (SSA) зафиксировала 31 атаку на систему здравоохранения страны с 24 февраля. Тогда сообщалось о гибели 12 человек и ранении 34.
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