ВОЗ зафиксировала более 400 атак на систему здравоохранения Украины с начала полномасштабного вторжения

Об этом Бюро ВОЗ в Украине сообщило в твиттере.

"По состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 401 нападение на сферу здравоохранения. Эти нападения произошли с 24 февраля по 13 июля и повлекли за собой 85 смертей и 100 ранений", - говорится в сообщении.

Известно, что еще в середине марта ВОЗ через систему наблюдения за атаками на здравоохранение (SSA) зафиксировала 31 атаку на систему здравоохранения страны с 24 февраля. Тогда сообщалось о гибели 12 человек и ранении 34.

17 мая стало известно, что Россия готовится уйти из ВОЗ. МИД РФ направил в госдуму список договоров с международными организациями для их денонсации – в том числе ВОЗ и ВТО.

26 мая Ассамблея ВОЗ осудила Россию из-за широкомасштабного нападения на Украину и уничтожения медицинской инфраструктуры.

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