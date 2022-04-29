ВОЗ за последние два месяца обеспечила почти 7,4 млн человек необходимыми лекарствами и средствами
Почти 7,4 млн человек получили необходимые лекарства от Всемирной организации здравоохранения, не имеющей при этом доступа к некоторым из наиболее пострадавших районов на востоке Украины
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Известно, что команда ВОЗ направляется в Днепр, чтобы обеспечить обучение и поддержку местным службам здравоохранения и медицинским работникам относительно готовности и реагирования на все опасности.
По данным ВОЗ, за период с 23 февраля по 27 апреля, в результате российских атак на больницы и транспорт скорой помощи, погибли 73 человека, 52 - получили ранения.
- Красный Крест планирует создать медицинский хаб медикаментов на западе Украины. Волонтеры организации сосредоточивают помощь в осаждаемых городах. Организуют гуманитарные коридоры, помогают людям находить родственников.
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