ВОЗ за последние два месяца обеспечила почти 7,4 млн человек необходимыми лекарствами и средствами

Об этом говорится в пресс-релизе организации.



Известно, что команда ВОЗ направляется в Днепр, чтобы обеспечить обучение и поддержку местным службам здравоохранения и медицинским работникам относительно готовности и реагирования на все опасности.



По данным ВОЗ, за период с 23 февраля по 27 апреля, в результате российских атак на больницы и транспорт скорой помощи, погибли 73 человека, 52 - получили ранения.

Красный Крест планирует создать медицинский хаб медикаментов на западе Украины. Волонтеры организации сосредоточивают помощь в осаждаемых городах. Организуют гуманитарные коридоры, помогают людям находить родственников.