ВОЗ: в Украине с начала масштабной агрессии РФ пострадали более 2000 гражданских

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.



"В Украине многое изменилось, когда произошла эскалация и началась война. По данным правозащитных организаций, по всей стране среди мирного населения пострадало уже более 2 тысяч человек. Кроме этого, как ВОЗ, мы обеспокоены атаками на медицинскую инфраструктуру. По последней информации уже зафиксировано 46 таких случаев", - отметил он.



По его словам, это число с каждым днем растет.



"Мы отслеживаем и подтверждаем ряд нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, есть, к сожалению, жертвы и среди медицинских работников", - добавил он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные РФ атакуют гражданскую инфраструктуру и мирных жителей из- за провалов военной кампании и неспособности противостоять украинцам на поле боя.