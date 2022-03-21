ВОЗ: в Украине с начала масштабной агрессии РФ пострадали более 2000 гражданских
За время полномасштабной военной агрессии РФ в Украине пострадали более 2 тыс. мирных жителей, а количество атак на медицинскую инфраструктуру увеличивается с каждым днем
Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.
"В Украине многое изменилось, когда произошла эскалация и началась война. По данным правозащитных организаций, по всей стране среди мирного населения пострадало уже более 2 тысяч человек. Кроме этого, как ВОЗ, мы обеспокоены атаками на медицинскую инфраструктуру. По последней информации уже зафиксировано 46 таких случаев", - отметил он.
По его словам, это число с каждым днем растет.
"Мы отслеживаем и подтверждаем ряд нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, есть, к сожалению, жертвы и среди медицинских работников", - добавил он.
- Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные РФ атакуют гражданскую инфраструктуру и мирных жителей из- за провалов военной кампании и неспособности противостоять украинцам на поле боя.
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