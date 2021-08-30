ВОЗ: Уязвимым группам необходима третья COVID-прививка

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, Reuters .

"Третья доза вакцины - это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп", - сказал Клюге.

Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств их безопасности еще совсем мало".

В свою очередь Клюге призвал страны, у которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими. Особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения призывают, чтобы школы в Европе начали работу и были открыты.

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