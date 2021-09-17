ВОЗ: Украина реально может вакцинировать от коронавируса более 70% населения

Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью Интерфакс-Украина .

"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать более 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное - это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска", - отметил он.

Хабихт подчеркнул, что в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.

"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски. Надеюсь, в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - сказал он.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на третью прививку от COVID-19 до конца 2021 года.

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