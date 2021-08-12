ВОЗ создает новую группу для изучения происхождения COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.



Группа будет называться - Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

Она будет отвечать за консультирование по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

ВОЗ призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований.



"Этот призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения какого - либо будущего патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.