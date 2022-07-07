ВОЗ сообщила о двух новых случаях смерти от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Reuters.

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания выросло на 77% со времени последнего отчета. Кроме того, основная часть зарегистрирована именно в европейском регионе. Тем не менее, все три смерти были зафиксированы в Африке.

Обновление также показало, что более 99% случаев заболевания, в отношении которых была доступна гендерная информация, были среди мужчин мужского пола.

"Болезнь продолжает поражать в первую очередь мужчин, имеющих половые отношения с другими мужчинами, и сообщили о недавнем половом сношении с одним или несколькими партнерами мужского пола. Это свидетельствует об отсутствии признаков о передаче болезни за пределами этих контактов", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае стало известно, что обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.

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