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ВОЗ сообщила о двух новых случаях смерти от обезьяньей оспы

7 июля, 2022 четверг
14:50
Медицина

Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух новых смертях от обезьяньей оспы с момента опубликования предварительного отчета. Таким образом, всего от заболевания погибли 3 человека

Об этом сообщает Reuters.

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания выросло на 77% со времени последнего отчета. Кроме того, основная часть зарегистрирована именно в европейском регионе. Тем не менее, все три смерти были зафиксированы в Африке.
Обновление также показало, что более 99% случаев заболевания, в отношении которых была доступна гендерная информация, были среди мужчин мужского пола.

"Болезнь продолжает поражать в первую очередь мужчин, имеющих половые отношения с другими мужчинами, и сообщили о недавнем половом сношении с одним или несколькими партнерами мужского пола. Это свидетельствует об отсутствии признаков о передаче болезни за пределами этих контактов", — говорится в сообщении.

  • Напомним, в мае стало известно, что обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.

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Обезьяна оспа
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