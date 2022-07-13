Об этом сообщает Sky News.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что модифицированные варианты Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей в мире.

Среди отслеживающихся ВОЗ вариантов и подвариантов есть BA.2.75 – с названием "кентавр", который впервые был обнаружен в Индии в мае. Этот вариант может быстро распространяться и обойти иммунитет вакцин и перенесенной болезни.

Поэтому Гебреесус призвал правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в соответствии с меняющимися ситуациями.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия Covid-19 далека от завершения.

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