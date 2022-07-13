ВОЗ сообщает о росте смертности от COVID-19 в мире и настаивает на возвращении маскового режима
ВОЗ сообщает о быстром распространении COVID-19 в мире и росте смертности, из-за чего призывает вернуть масочный режим
Об этом сообщает Sky News.
Глава ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что модифицированные варианты Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей в мире.
Среди отслеживающихся ВОЗ вариантов и подвариантов есть BA.2.75 – с названием "кентавр", который впервые был обнаружен в Индии в мае. Этот вариант может быстро распространяться и обойти иммунитет вакцин и перенесенной болезни.
Поэтому Гебреесус призвал правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в соответствии с меняющимися ситуациями.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия Covid-19 далека от завершения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное