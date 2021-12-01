ВОЗ: Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 24 странах, однако в создании новой вакцины нет необходимости
Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 24 странах мира и заверила, что не нужно разрабатывать новую COVID-вакцину, а доработать существующие
Об этом в среду 1 декабря сообщили перед пресс-конференцией ВОЗ, передает The Guardian .
По состоянию на сегодняшний день COVID-штамм "Омикрон" обнаружили в 24 странах, но большинство случаев в легкой форме.
В организации отметили, что нет необходимости разрабатывать новую вакцину, достаточно внести незначительные изменения в существующие формулы. Пока нет данных о том, что утвержденные ВОЗ вакцины менее эффективны против нового штамма.
Также нет оснований считать, что у варианта "Омикрон" более длительный инкубационный период, чем в других вариантах COVID-19.
ВОЗ призвала страны внимательно следить за подтвержденными случаями коронавируса, чтобы оперативно выявлять штамм "Омикрон".
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии, Канаде и других.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- ВОЗ заявила, что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
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