ВОЗ рекомендует Украине уничтожать патогенные микроорганизмы высокой опасности в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить разливы

ВОЗ подтвердила информацию об этой рекомендации в электронном письме CNN .



Поскольку Россия продолжает наступление, ВОЗ "настойчиво рекомендовала" Министерству здравоохранения Украины безопасно уничтожить "возбудители высокой опасности", которые могут быть в медицинских лабораториях страны, чтобы предотвратить "любые потенциальные разливы".



Как и в других странах, украинские ученые иногда проводят исследования с участием патогенов, чтобы лучше понять их биологию, как они распространяются и как они могут вызвать заболевание.



"ВОЗ также способствует биологической защите в лабораториях, например, для предотвращения случайного или преднамеренного высвобождения патогенов. В рамках этой работы ВОЗ настойчиво рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные разливам", – написал официальный представитель организации Тарик Яшаревич.



ВОЗ отмечает, что поощряет "безопасное уничтожение любых патогенов" и будет помогать при необходимости и по возможности.



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