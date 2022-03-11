ВОЗ рекомендует Украине уничтожать патогенные микроорганизмы высокой опасности в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить разливы
Из-за полномасштабного вторжения РФ Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожать патогенные микроорганизмы высокой опасности в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить потенциальные разливы
ВОЗ подтвердила информацию об этой рекомендации в электронном письме CNN .
Поскольку Россия продолжает наступление, ВОЗ "настойчиво рекомендовала" Министерству здравоохранения Украины безопасно уничтожить "возбудители высокой опасности", которые могут быть в медицинских лабораториях страны, чтобы предотвратить "любые потенциальные разливы".
Как и в других странах, украинские ученые иногда проводят исследования с участием патогенов, чтобы лучше понять их биологию, как они распространяются и как они могут вызвать заболевание.
"ВОЗ также способствует биологической защите в лабораториях, например, для предотвращения случайного или преднамеренного высвобождения патогенов. В рамках этой работы ВОЗ настойчиво рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные разливам", – написал официальный представитель организации Тарик Яшаревич.
ВОЗ отмечает, что поощряет "безопасное уничтожение любых патогенов" и будет помогать при необходимости и по возможности.
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