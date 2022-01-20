ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "Омикрона"
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала упразднить или ослабить ограничения на международные поездки. Как отметили в ВОЗ, эти меры неэффективны против штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом говорится в заявлении Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
"Отменить или ослабить запреты на международные перевозки, поскольку они не приносят пользы и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники", - сообщается в заявлении.
Как известно, в ВОЗ отметили неэффективность запрета на международные перевозки в качестве меры борьбы с распространением штамма "Омикрон".
В организации указали, что требование к пассажирам носить маски, предоставлять результаты тестов на коронавирус или сертификаты о вакцинации, а также отправлять на карантин прибывающих в страну, должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешественников.
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