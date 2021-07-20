ВОЗ рекомендует кормящим матерям сделать прививку от COVID-19

Об этом заявили в ВОЗ.



"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей в результате иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания полагать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - говорится в сообщении Женевской штаб-квартиры организации. Ее эксперты "не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью".



ВОЗ также рекомендует привиться беременным и предупреждает, что при беременности высокий риск тяжелого протекания COVID-19.



Напомним, что запись на вакцинацию через приложение "Дия" отменили.



Кроме того, в Украине 21 июля начнется пятый этап вакцинации от COVID-19.

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