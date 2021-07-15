ВОЗ рекомендовала не требовать подтверждения COVID-прививки для международных поездок
В Комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения призвали страны не требовать подтверждения получения прививки от коронавируса для международных поездок
Об этом сообщает сайт ВОЗ.
Как отмечается, такая рекомендация дана в связи с ограниченным доступом и несправедливым распределением вакцин от болезни COVID-19 в мире.
"Не требуйте подтверждения прививки против COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия их позволяющего, учитывая несправедливое распределение вакцин против COVID-19 в мире", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Министерстве здравоохранения планируют с осени выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения "Дия", но и в медучреждениях.
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