ВОЗ протестует три препарата от COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .



Исследования проходят в 600 больницах в 52 странах.

Речь идет про артесунат, иматиниб и инфликсимаб, у них нашли потенциал по снижению риска смерти у тяжелобольных пациентов.

Артесуант используется при лечении малярии, иматиниб - при онкологии, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит.