ВОЗ протестует три препарата от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения тестирует три новых препарата против COVID-19 на пациентах в больницах
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Исследования проходят в 600 больницах в 52 странах.
Речь идет про артесунат, иматиниб и инфликсимаб, у них нашли потенциал по снижению риска смерти у тяжелобольных пациентов.
Артесуант используется при лечении малярии, иматиниб - при онкологии, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, среди которых ревматоидный артрит.
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