ВОЗ просит не использовать название "Дельтакрон" для обозначения штаммов коронавируса

Об этом она написала в Twitter.



"Что-то поздно, но: пожалуйста, давайте не употреблять названия типа Дельтакрон, Флюрона или Флюрон. Эти слова означают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, является загрязнением (образца - Ред.) во время секвенирования" , – написала ван Керкхово.

Jumping in late here: Let's no use words like deltacron, flurona or flurone. Please ????



Эти слова imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 дает evolve & see flu co-infection????below. https://t.co/rNuoLwgCzN — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022