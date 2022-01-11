ВОЗ просит не использовать название "Дельтакрон" для обозначения штаммов коронавируса
Глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что Дельтакрон – не отдельный штамм или комбинация двух вариантов коронавируса
Об этом она написала в Twitter.
"Что-то поздно, но: пожалуйста, давайте не употреблять названия типа Дельтакрон, Флюрона или Флюрон. Эти слова означают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, является загрязнением (образца - Ред.) во время секвенирования" , – написала ван Керкхово.
- Напомним, 8 января на Кипре якобы обнаружили гибрид штаммов COVID-19 Дельта и Омикрон, которым заболели 25 человек.
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