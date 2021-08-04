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ВОЗ призывает страны пока не вакцинировать граждан третьей дозой от COVID-19

4 августа, 2021 среда
21:28
Общество вакцинация

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса как минимум до конца сентября

Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом, передает Reuters .

"Я понимаю обеспокоенность всех правительств по защите своих людей от варианта "Дельта". Но мы не можем принять тот факт, что страны, которые уже использовали большинство мировых поставок вакцин, начинают использовать еще больше", - добавил Тедрос.

По данным ВОЗ, в странах с высоким уровнем дохода ввели около 50 доз на каждых 100 человек, и с тех пор это количество выросло вдвое. Страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за нехватки снабжения.

Чтобы противодействовать распространению варианта "Дельта", некоторые страны хотят использовать дополнительные дозы.

Отмечается, что за время пандемии призыв ввести мораторий на бустерные дозы вакцин является наиболее решительным заявлением ВОЗ.

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Тедрос Аданом Гебреисус
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