ВОЗ призывает отказаться от проведения праздничных мероприятий из-за "Омикрона"

Об этом сообщает BBC.



"Лучше утратить событие, чем потерять жизнь", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



Он добавил, что и лидерам, и отдельным людям придется принимать "сложные решения", в том числе отмену праздничных мероприятий.



"Все мы устали от этой пандемии. Все мы хотим проводить время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться в нормальную жизнь. Однако лучше отменить мероприятие и праздновать позже, чем отпраздновать сейчас и горевать позже", - отметил Гебреисус.



Глава ВОЗ заявил, что сейчас есть доказательства того, что этот штамм "распространяется гораздо быстрее", чем "Дельта".

В ВОЗ сообщили, что есть четкие доказательства того, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее и заражает вакцинированных.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал пять рекомендаций для населения, чтобы защититься от штамма коронавируса "Омикрон".

В США зафиксировали первую смерть от "Омикрона".