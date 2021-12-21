ВОЗ призывает отказаться от проведения праздничных мероприятий из-за "Омикрона"
Всемирная организация здравоохранения призвала людей изменить планы и отказаться от проведения мероприятий на зимние праздники из-за глобального распространения штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает BBC.
"Лучше утратить событие, чем потерять жизнь", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Он добавил, что и лидерам, и отдельным людям придется принимать "сложные решения", в том числе отмену праздничных мероприятий.
"Все мы устали от этой пандемии. Все мы хотим проводить время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться в нормальную жизнь. Однако лучше отменить мероприятие и праздновать позже, чем отпраздновать сейчас и горевать позже", - отметил Гебреисус.
Глава ВОЗ заявил, что сейчас есть доказательства того, что этот штамм "распространяется гораздо быстрее", чем "Дельта".
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