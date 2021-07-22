ВОЗ призвала страны улучшить услуги психологической поддержки: влияние пандемии на психику будет долгосрочным

Об этом передает The Guardian.

"Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более четырех миллионов человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общества в разлуке, предприятия разорены, а люди лишены возможностей", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ призвала страны обратить внимание на укрепление служб охраны психического здоровья и улучшить доступ к медицинской помощи и психологической поддержки в учебных заведениях и рабочих местах.

Клюге рассказал историю о сообщении от 38-летней женщины из Греции, которая пожаловалась на ухудшение психического самочувствия. Начиная с 2002 года, женщина успешно лечилась от своего недуга, впрочем пандемия коронавируса значительно ухудшила его положение. Из-за карантина жительница Греции больше не имела возможности посещать группы поддержки и видеться со своими родителями, в связи с чем ей пришлось усилить лечения.

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