ВОЗ призвала страны отсрочить вакцинацию детей
Всемирная организация здравоохранения призвала страны отложить вакцинацию от коронавируса детей
Об этом шла речь на брифинге ВОЗ, передает Укринформ.
Так, на вопрос о начале кампании прививки подростков в некоторых странах, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд заявила о первоочередности равномерного распределения вакцин между всеми странами.
Линдстранд отметила, что вакцина производства компании Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков. Она призвала отложить вакцинацию детей.
"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания", - отметила Линдстранд.
- Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам позволило делать прививки вакциной от коронавируса Pfizer детей в возрасте от 12 до 15 лет.
- 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.
- Сейчас в Украине приоритетным для вакцинации является взрослое население, однако Минздрав готовится к вакцинации подростков.
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