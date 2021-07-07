ВОЗ призвала страны отсрочить вакцинацию детей

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ, передает Укринформ.

Так, на вопрос о начале кампании прививки подростков в некоторых странах, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд заявила о первоочередности равномерного распределения вакцин между всеми странами.

Линдстранд отметила, что вакцина производства компании Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков. Она призвала отложить вакцинацию детей.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания", - отметила Линдстранд.



Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам позволило делать прививки вакциной от коронавируса Pfizer детей в возрасте от 12 до 15 лет.

1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Сейчас в Украине приоритетным для вакцинации является взрослое население, однако Минздрав готовится к вакцинации подростков.

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