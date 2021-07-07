ВОЗ призвала страны быть "особенно осторожными" при отмене карантина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, власти должны быть "чрезвычайно осторожны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения.

"Но распространение коронавируса увеличиваться, когда вы снимаете ограничения", - добавил Райан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал последний этап ослабления карантинных ограничений с 19 июля.