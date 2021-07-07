ВОЗ призвала страны быть "особенно осторожными" при отмене карантина
Правительства стран в случае отмены ограничений для борьбы с COVID-19, должны быть особенно осторожны
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, власти должны быть "чрезвычайно осторожны".
"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения.
"Но распространение коронавируса увеличиваться, когда вы снимаете ограничения", - добавил Райан.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал последний этап ослабления карантинных ограничений с 19 июля.
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