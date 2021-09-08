ВОЗ призвала не делать третьи COVID-прививки до конца года

Об этом сообщает РБК-Украина .

В августе Гебреисус призвал мир ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября.



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"Я призываю продлить мораторийпо крайней мере до конца 2021 года, чтобы каждая страна смогла вакцинировать не менее 40% своего населения", - заявил он

Ранее в ВОЗ заявили о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19 группам риска .