ВОЗ призвала людей к увеличению физической активности на фоне пандемии

Об этом сообщила пресс-служба ООН .

Эксперты европейского бюро Всемирной организации здравоохранения напоминают жителям региона, что регулярная физическая активность полезна для здоровья людей.



Занятия спортом и регулярные прогулки способствуют предупреждению заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, тревожность, депрессия, деменция и ожирения.



Также они сокращают число преждевременных смертей.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что здоровые привычки, в частности сбалансированное питание и физическая активность являются ключевыми факторами защиты здоровья.

"Общие карантинные меры и ограничения на доступ к общественным местам и помещениям оказали негативное влияние на уровень физической активности. Сейчас самое время работать над тем, чтобы снова повысить уровень физической активности", - заявил и.о. руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингх.