ВОЗ призвала людей к увеличению физической активности на фоне пандемии
В странах Европы около 30% взрослых ведут малоподвижный образ жизни
Об этом сообщила пресс-служба ООН .
Эксперты европейского бюро Всемирной организации здравоохранения напоминают жителям региона, что регулярная физическая активность полезна для здоровья людей.
Занятия спортом и регулярные прогулки способствуют предупреждению заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, тревожность, депрессия, деменция и ожирения.
Также они сокращают число преждевременных смертей.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что здоровые привычки, в частности сбалансированное питание и физическая активность являются ключевыми факторами защиты здоровья.
"Общие карантинные меры и ограничения на доступ к общественным местам и помещениям оказали негативное влияние на уровень физической активности. Сейчас самое время работать над тем, чтобы снова повысить уровень физической активности", - заявил и.о. руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингх.
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