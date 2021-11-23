ВОЗ предупреждает, что к весне количество смертей от COVID-19 в Европе может превысить 2 млн.

Об этом сообщает The Guardian .



В ВОЗ отметили, что пандемия коронавируса оказалась на первом месте среди причин смертности в Европе.



Если темпы распространения инфекции сохранятся, общее количество смертей от COVID-19 в Европе превысит 2,2 млн к 1 марта.



С начала пандемии общее число смертей в Европе, включая Великобританию, уже превысило 1,5 млн человек.



Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге назвал ситуацию "весьма серьезной" в связи с увеличением нагрузки на медицинские учреждения.



В организации прогнозируют "высокую или экстремальную нагрузку" на больничные койки в 25 из 53 европейских стран и подобную ситуацию в отделениях интенсивной терапии в 49 странах.



По данным ВОЗ, Европа вновь стала центром пандемии главным образом из-за распространения особо заразного "Дельта"-штамма. Этому способствовало ослабление таких профилактических мер как ношение масок и социальная дистанция.



ВОЗ сообщила, что в Европе было введено более 1 млрд доз вакцины, а 53,5% населения полностью вакцинировались. Однако эти данные "скрывают большие отличия между странами".

Напомним, Австрия стала первой страной Европы, планирующей ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения.