ВОЗ предупреждает, что к весне количество смертей от COVID-19 в Европе может превысить 2 млн.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в марте 2022 года количество умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн
Об этом сообщает The Guardian .
В ВОЗ отметили, что пандемия коронавируса оказалась на первом месте среди причин смертности в Европе.
Если темпы распространения инфекции сохранятся, общее количество смертей от COVID-19 в Европе превысит 2,2 млн к 1 марта.
С начала пандемии общее число смертей в Европе, включая Великобританию, уже превысило 1,5 млн человек.
Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге назвал ситуацию "весьма серьезной" в связи с увеличением нагрузки на медицинские учреждения.
В организации прогнозируют "высокую или экстремальную нагрузку" на больничные койки в 25 из 53 европейских стран и подобную ситуацию в отделениях интенсивной терапии в 49 странах.
По данным ВОЗ, Европа вновь стала центром пандемии главным образом из-за распространения особо заразного "Дельта"-штамма. Этому способствовало ослабление таких профилактических мер как ношение масок и социальная дистанция.
ВОЗ сообщила, что в Европе было введено более 1 млрд доз вакцины, а 53,5% населения полностью вакцинировались. Однако эти данные "скрывают большие отличия между странами".
- Напомним, Австрия стала первой страной Европы, планирующей ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное