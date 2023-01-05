Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове, сообщает Politico.

"Мы обеспокоены его (штамма – ред.) преимуществом в росте, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро изменил другие циркулирующие варианты", - отметила представительница ВОЗ.

Однако чиновники ВОЗ не уверены, что среди людей, имеющих иммунитет благодаря вакцинации или предыдущим инфекциям коронавируса, возрастет число госпитализаций и смертности.

По словам Ван Керхово, чиновники здравоохранения обнаружили штамм в 29 странах, но он может циркулировать в гораздо большем количестве стран.

Также она заявила, что ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.

Напомним, в конце года в Минздраве заявили , что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали почти 3 тыс. украинцев.

Еще раньше врач Charité прогнозировал завершение пандемии COVI D-19 к лету 2023 года.

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