ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который стал доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаружен в 29 странах, может привести к новой волне пандемии
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове, сообщает Politico.
"Мы обеспокоены его (штамма – ред.) преимуществом в росте, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро изменил другие циркулирующие варианты", - отметила представительница ВОЗ.
Однако чиновники ВОЗ не уверены, что среди людей, имеющих иммунитет благодаря вакцинации или предыдущим инфекциям коронавируса, возрастет число госпитализаций и смертности.
По словам Ван Керхово, чиновники здравоохранения обнаружили штамм в 29 странах, но он может циркулировать в гораздо большем количестве стран.
Также она заявила, что ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.
- Напомним, в конце года в Минздраве заявили , что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали почти 3 тыс. украинцев.
- Еще раньше врач Charité прогнозировал завершение пандемии COVI D-19 к лету 2023 года.
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