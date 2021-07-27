ВОЗ предлагает ужесточить законодательство по регулированию обращения электронных сигарет
ВОЗ призывает усилить законодательство по обороту электронных сигарет и напоминает об их опасности
Об этом сообщает Радио Свобода.
В ВОЗ отметили, что е-сигареты "вызывают привыкание и не являются безвредными".
В организации указывают, что особую опасность электронные устройства для курения представляют для детей и подростков, которые могут от них перейти к обычным сигаретам.
Долгосрочные последствия курения электронных сигарет требуют дополнительных исследований. Но имеющиеся говорят о возможных связях курения этих устройств с заболеваниями сердца, проблемами с кровообращением, легкими и кровяным давлением. Также через е-сигареты курильщики получают большие дозы никотина, чем через обычные.
Курильщики являются более уязвимыми и к новой коронавирусной инфекции - курильщиков чаще госпитализируют с COVID-19 и они чаще умирают от этого заболевания.
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