ВОЗ предлагает ужесточить законодательство по регулированию обращения электронных сигарет

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ВОЗ отметили, что е-сигареты "вызывают привыкание и не являются безвредными".

В организации указывают, что особую опасность электронные устройства для курения представляют для детей и подростков, которые могут от них перейти к обычным сигаретам.

Долгосрочные последствия курения электронных сигарет требуют дополнительных исследований. Но имеющиеся говорят о возможных связях курения этих устройств с заболеваниями сердца, проблемами с кровообращением, легкими и кровяным давлением. Также через е-сигареты курильщики получают большие дозы никотина, чем через обычные.

Курильщики являются более уязвимыми и к новой коронавирусной инфекции - курильщиков чаще госпитализируют с COVID-19 и они чаще умирают от этого заболевания.