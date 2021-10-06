ВОЗ позволила использовать первую вакцину от малярии для детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релизы ВОЗ .

Отмечается, что вакцина против малярии, которая создана компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным в Африке.



ВОЗ рекомендовала применять вакцину в странах Африки и регионах с высокой степенью передачи инфекции.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Препарат должен вводиться по схеме с 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев для снижения риска заболевания и тяжелой формы протекания.

Ежегодно от малярии погибает 500 тыс. человек, почти все из них в странах Африки к югу от Сахары - среди них 260 тыс. детей в возрасте до 5 лет.