Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Здоровье ВОЗ позволила использовать первую вакцину от малярии для детей

ВОЗ позволила использовать первую вакцину от малярии для детей

6 октября, 2021 среда
21:56

Всемирная организация здравоохранения приняла первую вакцину против малярии для детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релизы ВОЗ .

Отмечается, что вакцина против малярии, которая создана компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным в Африке.

ВОЗ рекомендовала применять вакцину в странах Африки и регионах с высокой степенью передачи инфекции.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Препарат должен вводиться по схеме с 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев для снижения риска заболевания и тяжелой формы протекания.

Ежегодно от малярии погибает 500 тыс. человек, почти все из них в странах Африки к югу от Сахары - среди них 260 тыс. детей в возрасте до 5 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Африка
малярия
Читайте также:
Теєму Пуккі (у світлій формі), Україна - Фінляндія
5 октября, 2021 вторник
ЧМ-2022: Лидер сборной Финляндии сделал громкое заявление перед матчем против Украины
5 октября, 2021 вторник
В Байдена прокомментировали упоминание о Зеленском в Pandora Papers об отмывании $40 млн для Коломойского
Олексій Гончаренко
5 октября, 2021 вторник
"Слуги народа" не могут собрать необходимое количество голосов за отставку Разумкова, - Гончаренко
Киев
+13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.27
    Покупка 26.27
    Продажа 26.51
  • EUR
    Покупка 30.3
    Продажа 30.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
6 октября
23:22
Марина Бех-Романчук
Украинская спортсменка Бех-Романчук соблазнила фанов новыми горячими фото
23:01
ОАЭ заявили о подготовке космической миссии на 2028 год
23:00
Стало известно, как фанаты смогут посетить матч Украина - Босния и Герцеговина во Львове
22:53
Суд Чехии подтвердил приговор в 20 лет тюрьмы мужчине, который воевал на востоке Украины в составе оккупационных войск
22:44
"В Бабьем Яру убили около 200 тыс. человек": Зеленский заявил о новом исследовании количества жертв нацистов
22:21
В Северодонецке проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
22:08
Промоутер Джошуа спас бой Лопеса за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
21:52
Мостафа Мохамед
"Шахтер" нашел неожиданную замену форварду, который выбыл на год из-за травмы
21:39
Мирон Маркевич
Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции, - тренер Маркевич
21:35
Ильхам Алиев
Планируем работать с ЕС для расширения поставок газа, - президент Азербайджана Алиев
21:24
Оккупанты открыли против крымчан 267 уголовных дел и вынесли 248 приговоров за отказ служить в их армии, - правозащитники
21:15
В Днепре прошла акция протеста из-за концерта певицы из РФ Ирины Круг
20:58
сборная Италии
Италия - Испания: составы команд на полуфинал Лиги наций
20:53
Швеция остановила COVID-вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска заболеваний сердца
20:52
Максим Калиниченко
Экс-футболист сборной Украины признал, что играл договорные матчи
20:33
Евгения Кравчук
В Раде предлагают ввести ограничения для невакцинированных лиц, - нардеп Кравчук
20:09
Нападение на журналистов "Схем": полиция переквалифицировала статью производства
19:59
Зеленский встретился со Штайнмайером
19:47
В ЕС подтвердили поддержку европейских перспектив стран Западных Балкан
19:43
УЕФА изобразил Крым украинским во время презентации Евро-2024
19:26
Комиссия Киевсовета решила переименовать сквер Чкалова в честь Ступки
19:10
У заключенных в ОРДЛО требуют деньги, не передают им лекарства, содержат в помещениях без окон, дверей, воды и отопления, - Денисова
19:06
Я его вырублю, он больше не встанет: Уайлдер эффектно пригрозил Фьюри
19:02
НАТО
"Офицеры разведки РФ": НАТО вышлет 8 российских дипломатов
18:47
Украинский язык признали официальным в бразильском муниципалитете
18:40
Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского, - экс-вратарь сборной Украины оценил Петракова
18:30
COVID-госпиталь в Харькове остановил прием пациентов
18:26
"Нужно тщательно расследовать": в ЕС прокомментировали нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"
18:07
Польша коронавирус
Заболеваемость COVID-19 выросла на 70% за неделю, - МОЗ Польши
17:58
Кубок Украины: определились даты матчей и трансляторы 1/8 финала
17:49
Семен Семенченко
Дело Семенченко: экс-нардепа оставили в СИЗО
17:28
СБУ
По заказу России: СБУ предотвратила поджог одного из генконсульств и заказное убийство на Закарпатье
17:27
Италия - Испания: букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в финал Лиги наций
17:13
Нападение на журналистов "Схем": в Киеве под "Укрэксимбанк" провели акцию протеста, возле активистов с высоты упал вазон
16:56
Всемирный банк
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
16:56
Pfizer вакцина
Pfizer в рамках исследования планирует вакцинировать от COVID-19 все население города в Бразилии
16:38
На Ровенщине у 1,5 летнего ребенка обнаружили полиомиелит, - МОЗ
16:27
Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в Стокгольм
16:19
Путин заявил, что Россия в этом году перевыполнит контрактные объемы транзита газа через Украину
15:59
Наталья Диденко
На Украину надвигаются заморозки и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV