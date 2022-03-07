ВОЗ подтвердила семь случаев атак на медицинскую инфраструктуру Украины с начала вторжения РФ

Об этом сообщает Reuters.



"По состоянию на 7 марта в Системе надзора за нападениями на здравоохранение (SSA) опубликовано девять подтвержденных случаев атак на здравоохранение в Украине, семь с уровнем достоверности "подтверждены", а два с "возможным" уровнем достоверности" , – сообщила ВОЗ изданию, ссылаясь на свою базу данных.



По данным организации, шесть из семи подтвержденных нападений были нанесены из тяжелого вооружения. 26 февраля в одной машине скорой помощи было использовано индивидуальное оружие, такое как гранаты или самодельные взрывные устройства. Все подтвержденные атаки вместе привели к 6 смертям и 12 ранениям.



"Они (медицинские учреждения) защищены международным гуманитарным правом, но это все еще продолжается. Это очень грустно", - сказал Франческо Рокка, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.



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