ВОЗ подтвердила семь случаев атак на медицинскую инфраструктуру Украины с начала вторжения РФ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь атак на инфраструктуру здравоохранения в Украине с начала российского вторжения 24 февраля
Об этом сообщает Reuters.
"По состоянию на 7 марта в Системе надзора за нападениями на здравоохранение (SSA) опубликовано девять подтвержденных случаев атак на здравоохранение в Украине, семь с уровнем достоверности "подтверждены", а два с "возможным" уровнем достоверности" , – сообщила ВОЗ изданию, ссылаясь на свою базу данных.
По данным организации, шесть из семи подтвержденных нападений были нанесены из тяжелого вооружения. 26 февраля в одной машине скорой помощи было использовано индивидуальное оружие, такое как гранаты или самодельные взрывные устройства. Все подтвержденные атаки вместе привели к 6 смертям и 12 ранениям.
"Они (медицинские учреждения) защищены международным гуманитарным правом, но это все еще продолжается. Это очень грустно", - сказал Франческо Рокка, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
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