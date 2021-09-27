ВОЗ планирует возобновить расследование относительно происхождения коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.

Новой группе ученых могут дать задачу изучить, появился коронавирус в лаборатории, а также провести исследования будущих вирусных рисков.



Читайте также: ВОЗ создает новую группу для изучения происхождения COVID-19

В команду вошли специалисты по лабораторной безопасности и биозащиты, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

В организации считают, что новая инициатива поможет ускорить расследование происхождения COVID-19.