ВОЗ планирует возобновить расследование относительно происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения коронавируса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.
Новой группе ученых могут дать задачу изучить, появился коронавирус в лаборатории, а также провести исследования будущих вирусных рисков.
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В команду вошли специалисты по лабораторной безопасности и биозащиты, а также эксперты в области генетики и болезней животных.
В организации считают, что новая инициатива поможет ускорить расследование происхождения COVID-19.
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