ВОЗ озвучила рекомендации о прививке бустерной дозой вакцины от COVID-19

Об этом сообщает Reuters .



В ВОЗ отметили, что утвержденные организацией вакцины становятся несколько менее эффективными через шесть месяцев после введения первичных доз для уязвимых групп, прежде всего пожилых людей.



Среди уязвимых групп также прививающиеся инактивированной вакциной, т.е. содержащей мертвый вирус COVID-19. Таковы препараты компаний Sinovac Biotech, Sinopharm и Bharat Biotech.



Многие страны внедряют введение дополнительных доз вакцины пожилым людям и людям с серьезными проблемами со здоровьем, но беспокойство из-за более заразного штамма "Омикрон" побуждает правительства некоторых государств распространить их применение на большую часть своего населения.



В ВОЗ также отметили, что в приоритете должно быть введение первичных доз, а не бустерных.

Напомним, 23 сентября Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.

20 ноября в США разрешили получать бустерную дозу вакцины COVID-19 всем совершеннолетним.