ВОЗ осудила агрессию РФ в Украине
Более 88 стран поддержали украинскую резолюцию "Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения Украины, принимающих и размещающих беженцев стран, вызванная агрессией Российской Федерации"
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Война, которую развязала Россия, унесла уже тысячи жизней гражданского населения, заставила миллионы людей покинуть свои дома, полностью разрушила более 100 учреждений здравоохранения и повредила более 500 объектов медицинской инфраструктуры", - сказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.
Отмечается, что среди стран, поддержавших Украину, были США, Великобритания, Франция, Канада, Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Грузия, Молдова и другие.
Резолюция возлагает ответственность на Россию за разрушение системы здравоохранения Украины в результате захватнической войны, сообщили в Минздраве. Также документ строго осуждает агрессию России, приведшую к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и фактически к гуманитарному кризису.
От России официально требуют немедленно прекратить какие-либо нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения. А также полностью уважать и защищать весь медицинский и гуманитарный персонал, который занимается исключительно медицинскими обязанностями, их транспортными средствами и оборудованием.
Кроме того, резолюция Украины закладывает механизмы дальнейшей изоляции РФ. В том числе из-за лишения членских прав и права голоса в ВОЗ, если не будут выполнены выдвинутые в резолюции требования.
- Напомним, Ассамблея ВОЗ осудила Россию из-за широкомасштабного нападения на Украину и уничтожения медицинской инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.8
Покупка 34.8Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.68Продажа 38.23
- Актуальное
- Важное