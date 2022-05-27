Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Война, которую развязала Россия, унесла уже тысячи жизней гражданского населения, заставила миллионы людей покинуть свои дома, полностью разрушила более 100 учреждений здравоохранения и повредила более 500 объектов медицинской инфраструктуры", - сказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Отмечается, что среди стран, поддержавших Украину, были США, Великобритания, Франция, Канада, Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Грузия, Молдова и другие.

Резолюция возлагает ответственность на Россию за разрушение системы здравоохранения Украины в результате захватнической войны, сообщили в Минздраве. Также документ строго осуждает агрессию России, приведшую к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и фактически к гуманитарному кризису.

От России официально требуют немедленно прекратить какие-либо нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения. А также полностью уважать и защищать весь медицинский и гуманитарный персонал, который занимается исключительно медицинскими обязанностями, их транспортными средствами и оборудованием.

Кроме того, резолюция Украины закладывает механизмы дальнейшей изоляции РФ. В том числе из-за лишения членских прав и права голоса в ВОЗ, если не будут выполнены выдвинутые в резолюции требования.

Напомним, Ассамблея ВОЗ осудила Россию из-за широкомасштабного нападения на Украину и уничтожения медицинской инфраструктуры.

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