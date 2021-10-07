ВОЗ официально признала существование постковидного синдрома: перечень симптомов
Всемирная организация здравоохранения дала определение постковидного синдрома, от которого страдают 20% людей, переболевших COVID-19
Об этом повидомляж РБК-Украина со ссылкой на документ ВОЗ.
Определение было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов по всему миру.
"Постковидное состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARS-COV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев от начала заболевания COVID-19", - заявили в организации.
Среди симптомов синдрома:
- повышенная утомляемость;
- нехватка дыхания;
- когнитивные расстройства.
Они периодически могут усиливаться, или ослабевать.
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