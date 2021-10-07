ВОЗ официально признала существование постковидного синдрома: перечень симптомов

Об этом повидомляж РБК-Украина со ссылкой на документ ВОЗ.

Определение было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов по всему миру.

"Постковидное состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARS-COV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев от начала заболевания COVID-19", - заявили в организации.



Среди симптомов синдрома:

повышенная утомляемость;

нехватка дыхания;

когнитивные расстройства.

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По данным ВОЗ, симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или во время болезни.Они периодически могут усиливаться, или ослабевать.