ВОЗ одобрила новую COVID-вакцину COVAXIN

Об этом ВОЗ сообщает в Twitter.



"Техническая консультативная группа ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Covaxin соответствует стандартам защиты от коронавируса, и ее преимущества значительно превышают риски. Вакцину можно использовать", - говорится в сообщении.



Вакцина разработана на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Ее производит индийская компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям.



Эффективность препарата оценивается в 78%. COVAXIN следует применять двумя дозами с интервалом в четыре недели во всех возрастных группах старше 18 лет. Пока нет информации о том, можно ли ею вакцинировать беременных – исследования только планируются.



В ВОЗ добавляют, что эта вакцина доступна для стран с низким и средним уровнями дохода, поскольку не требует сложных условий хранения.

Напомним, Правительство США разрешило антикоронавирусную вакцинацию с 5 лет.