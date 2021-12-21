ВОЗ одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса Nuvaxoid
Во вторник, 21 декабря, Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax
Об этом сообщается в заявлении ВОЗ.
Разработанная компанией Novavax и Коалицией по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) Nuvaxovid стала десятой вакциной от коронавируса, которую ВОЗ разрешил для экстренного использования.
Ранее 17 декабря ВОЗ также одобрила для экстренного использования вакцину Covovax от Novavax.
Обе вакцины производятся по одинаковым технологиям. Они требуют введения двух доз и сохраняются при температуре от 2 до 8 °C.
- В понедельник, 20 декабря, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на продажу вакцины против COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax.
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