ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Novavax
Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax
Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.
Вакцину против COVID-19 Covovax производят в Индии по Лицензии американской компании Novavax.
Как отмечают в организации, вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.
"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают какие-либо риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - отметили в ВОЗ.
Одобрение вакцины ВОЗ – обязательное условие для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.
- Напомним, 9 декабря 2021 года ВОЗ озвучила рекомендации по прививке бустерной дозой вакцины от COVID-19.
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