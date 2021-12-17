ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Novavax

Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.



Вакцину против COVID-19 Covovax производят в Индии по Лицензии американской компании Novavax.



Как отмечают в организации, вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.



"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают какие-либо риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - отметили в ВОЗ.



Одобрение вакцины ВОЗ – обязательное условие для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.

Напомним, 9 декабря 2021 года ВОЗ озвучила рекомендации по прививке бустерной дозой вакцины от COVID-19.

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