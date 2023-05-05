Об этом заявили во время брифинга .

"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15 раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что имеет международное значение. Я принял этот совет", – сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис.

Отмечается, что это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью. Ведь только на прошлой неделе коронавирус уносил в мире жизнь каждые три минуты – "и это только те смерти, о которых мы знаем".

"Пока мы говорим, тысячи людей во всем мире борются за свою жизнь в отделениях интенсивной терапии. И миллионы других продолжают жить с изнурительными последствиями постковидного состояния", – добавил гендиректор ВОЗ.