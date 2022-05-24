ВОЗ не видит необходимости массовой вакцинации от обезьяньей оспы
Борьба со вспышкой обезьяньей оспы не требует массовой вакцинации, стоит лишь соблюдать правила гигиены и безопасного сексуального поведения
Об этом сообщил Ричард Пибоди, который во Всемирной организации здравоохранения возглавляет группу по особо опасным патогенам, пишет Reuters.
По его словам, вспышка обезьяньей оспы за пределами Африки не требует мер по массовой вакцинации, поскольку контролировать ее распространение поможет соблюдение правил гигиены и безопасного сексуального поведения.
Кроме того, важно отслеживать контакты больных и изолировать их. Пибоди заметил, что у вируса нет легкого распространения, а вакцины против обезьяньей оспы имеют серьезные побочные эффекты.
Между тем, в США работают над выпуском вакцины Jynneos для случаев такого заболевания, в Германии рассматривают возможность вакцинации, а Великобритания предложила прививать некоторых медиков, пишет издание.
- По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась в по меньшей мере семи странах, а уже 22 мая это количество увеличилось до 14 стран.
- Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- Впоследствии обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное