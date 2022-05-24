ВОЗ не видит необходимости массовой вакцинации от обезьяньей оспы

Об этом сообщил Ричард Пибоди, который во Всемирной организации здравоохранения возглавляет группу по особо опасным патогенам, пишет Reuters.

По его словам, вспышка обезьяньей оспы за пределами Африки не требует мер по массовой вакцинации, поскольку контролировать ее распространение поможет соблюдение правил гигиены и безопасного сексуального поведения.

Кроме того, важно отслеживать контакты больных и изолировать их. Пибоди заметил, что у вируса нет легкого распространения, а вакцины против обезьяньей оспы имеют серьезные побочные эффекты.

Между тем, в США работают над выпуском вакцины Jynneos для случаев такого заболевания, в Германии рассматривают возможность вакцинации, а Великобритания предложила прививать некоторых медиков, пишет издание.

По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась в по меньшей мере семи странах, а уже 22 мая это количество увеличилось до 14 стран.

Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

Впоследствии обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы.



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