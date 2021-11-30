ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма Омикрон

Об этом сообщает BBC .



Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис предупредил, что новый штамм COVID-19 может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.



Также Гебреис призвал международное сообщество приложить усилия к обеспечению равномерного доступа к вакцинам в более бедных странах.



Новый штамм впервые был обнаружен в Южной Африке. Первые данные исследований свидетельствуют о более высоком риске повторного заражения.



"Штамм "Омикрон" имеет беспрецедентное количество мутаций шиповидных белков, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их возможного влияния на ход пандемии", - заявили в ВОЗ.



Гебреис отметил, что ученые со всего мира работают над тем, чтобы выяснить, несет ли новый штамм более высокий риск заражения и как он реагирует на вакцины.



Глава ВОЗ добавил, что смертельные случаи от заражения Омикроном по состоянию на 29 ноября не зарегистрированы.

Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .

Во Франции на заражение новым штаммом проверяют восемь человек. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb