ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма Омикрон
В понедельник, 29 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила о риске глобального распространения коронавирусного штамма Омикрон
Об этом сообщает BBC .
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис предупредил, что новый штамм COVID-19 может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
Также Гебреис призвал международное сообщество приложить усилия к обеспечению равномерного доступа к вакцинам в более бедных странах.
Новый штамм впервые был обнаружен в Южной Африке. Первые данные исследований свидетельствуют о более высоком риске повторного заражения.
"Штамм "Омикрон" имеет беспрецедентное количество мутаций шиповидных белков, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их возможного влияния на ход пандемии", - заявили в ВОЗ.
Гебреис отметил, что ученые со всего мира работают над тем, чтобы выяснить, несет ли новый штамм более высокий риск заражения и как он реагирует на вакцины.
Глава ВОЗ добавил, что смертельные случаи от заражения Омикроном по состоянию на 29 ноября не зарегистрированы.
- Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
- Во Франции на заражение новым штаммом проверяют восемь человек.
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