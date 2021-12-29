ВОЗ намерена вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли до середины 2022 года
Всемирная организация здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса 70% жителей планеты до июля 2022 года
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в среду, 29 декабря.
По словам Тедроса Гебреисуса, в мире остается 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения до июля 2022 года.
"Это момент, когда мировые лидеры могут отвергнуть политику и популизм, а также личные интересы, угрожающие общему реагированию на пандемию, а также могут подорвать реагирование на новые болезни, которые неизбежно появятся", - заявил глава ВОЗ.
Тедрос Гебреис также выразил обеспокоенность "цунами случаев" коронавируса во всем мире, которые вызывают штаммы "Дельта" и "Омикрон".
"Дельта" и "Омикрон" теперь являются двойными угрозами, увеличивающими количество случаев заражения до рекордного количества, что приводит к всплеску госпитализации и смертей", - подчеркнул он.
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