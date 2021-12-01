ВОЗ начала разработку международного соглашения по контролю над пандемией
Всемирная организация здравоохранения инициировала создание международного соглашения по контролю над пандемией
Об этом во время брифинга 1 декабря сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
"Сегодня государства-члены ВОЗ решили начать процесс разработки и обсуждения новой конвенции, соглашения или иного международного инструмента по предотвращению пандемии, готовности и реагирования", - сказал Гебреисус.
Как отметили в ВОЗ, государства-члены организации обязались создать межправительственный орган, который будет проводить переговоры и разрабатывать соглашение.
Первую встречу они должны провести до 1 марта 2022 года, а результаты представить перед ВОЗ уже в 2024 году.
"Конвенция, соглашение или другой международный документ не решит любую проблему. Но это обеспечит общую основу для содействия большему международному сотрудничеству и обеспечит платформу для укрепления глобальной безопасности здравоохранения", - подчеркнул Гебреисус.
Глава ВОЗ отметил, что этот процесс будет длительным, потому что нелегко достичь международного согласия по пандемии и пунктам, которые следует внести в соглашение. Но, по мнению Гебреисуса, это поможет преодолеть нынешнюю пандемию и предотвратить будущее.
- Как сообщалось ранее, ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 24 странах мира и заверила, что нужно разрабатывать не новую COVID-вакцину, а дорабатывать существующие.
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