ВОЗ начала разработку международного соглашения по контролю над пандемией

Об этом во время брифинга 1 декабря сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

"Сегодня государства-члены ВОЗ решили начать процесс разработки и обсуждения новой конвенции, соглашения или иного международного инструмента по предотвращению пандемии, готовности и реагирования", - сказал Гебреисус.

Как отметили в ВОЗ, государства-члены организации обязались создать межправительственный орган, который будет проводить переговоры и разрабатывать соглашение.

Первую встречу они должны провести до 1 марта 2022 года, а результаты представить перед ВОЗ уже в 2024 году.

"Конвенция, соглашение или другой международный документ не решит любую проблему. Но это обеспечит общую основу для содействия большему международному сотрудничеству и обеспечит платформу для укрепления глобальной безопасности здравоохранения", - подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что этот процесс будет длительным, потому что нелегко достичь международного согласия по пандемии и пунктам, которые следует внести в соглашение. Но, по мнению Гебреисуса, это поможет преодолеть нынешнюю пандемию и предотвратить будущее.