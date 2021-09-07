ВОЗ: мир вышел на плато заболеваемости COVID-19

Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове, передает РБК-Украина.

"Мы достигли плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне", - добавила она.



По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения и 72-78 тыс. летальных исходов.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев", - добавила Ван Керхове.