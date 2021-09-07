ВОЗ: мир вышел на плато заболеваемости COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир находится на плато заболеваемости коронавирусом
Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове, передает РБК-Украина.
"Мы достигли плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне", - добавила она.
По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения и 72-78 тыс. летальных исходов.
"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев", - добавила Ван Керхове.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное