ВОЗ меняет название "обезьянья оспа" на "mpox"
ВОЗ начнет использовать новый желательный термин "mpox" как синоним обезьяньей оспы. Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года
Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения.
На основе обсуждений с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреесусом ВОЗ рекомендует принятие нового синонима mpox в английском языке для этого заболевания.
Во всемирной организации считают, что mpox станет лучшим термином. Термин "обезьянья оспа" останется доступным для поиска, чтобы соответствовать исторической информации.
Заметим, что в некоторых сообществах наблюдались расистские высказывания, о которых было доложено ВОЗ. В ходе нескольких встреч ряд лиц и стран выразили обеспокоенность и попросили ВОЗ предложить дальнейший путь изменения названия.
Справочно
Обезьянья оспа — редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% заболевших умирает. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.
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