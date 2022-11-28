ВОЗ меняет название "обезьянья оспа" на "mpox"

Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения.

На основе обсуждений с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреесусом ВОЗ рекомендует принятие нового синонима mpox в английском языке для этого заболевания.

Во всемирной организации считают, что mpox станет лучшим термином. Термин "обезьянья оспа" останется доступным для поиска, чтобы соответствовать исторической информации.

Заметим, что в некоторых сообществах наблюдались расистские высказывания, о которых было доложено ВОЗ. В ходе нескольких встреч ряд лиц и стран выразили обеспокоенность и попросили ВОЗ предложить дальнейший путь изменения названия.

Справочно

Обезьянья оспа — редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% заболевших умирает. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.

Напомним, в ВОЗ сообщили , что каждый пятый украинец имеет проблемы с доступом к лекарствам.

В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ

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