ВОЗ хочет переименовать обезьяну оспу - говорят, что название болезни дискриминационное

Об этом сообщает Forbes.

Издание цитирует представителя Всемирной организации здравоохранения, сказавшего, что оспа обезьян была названа так до того, как ВОЗ разработала рекомендации, не рекомендующие использовать географические регионы или названия животных для наименования болезней. Спикер добавил, что процесс именования болезней должен быть сделан так, чтобы не оскорблять какие-либо "культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы".

В настоящее время ВОЗ называет на своем веб-сайте два разных штамма оспы обезьян: штамм из центральной Африки (бассейн Конго) и западноафриканский штамм. Ученые, заявившие о "дискриминационных названиях штаммов вирусов" утверждали, что название вируса африканским является "не только неточным, но и дискриминационным". Они выразили обеспокоенность по поводу увязывания нынешней вспышки болезни с Африкой из-за использования в СМИ этих имен. Ученые также отметили, что СМИ использовали фотографии африканских пациентов, чтобы сообщить о вспышке. Группа предложила ВОЗ переименовать разные штаммы вируса номерами.

Напомним, 14 июня исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме.

10 июня первый случай обезьяньей оспы обнаружили в Польше.

В свое время ВОЗ решила обозначать штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита, чтобы уменьшить дискриминацию после того, как штаммы стали называть местами, в которых они были обнаружены.

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