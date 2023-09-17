ВОЗ и ООН призывают власти Ливии прекратить хоронить погибших от наводнения в братских могилах

Об этом информируют Libyaobserver.ly, Reuters и Sky News.

"Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно большое кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев", - говорится в материале.

В Дерне затопило целые районы. На кладбище собрали более 700 неизвестных тел. Многих людей унесло в Средиземное море. Уже несколько дней волны выносят их тела на берег.

По последним данным, погибли около 11 300 человек. Многих похоронили в больших общих могилах. Еще более 20 тысяч считаются пропавшими без вести.

В докладе ООН отмечается, что более 1000 трупов в Дерне и более 100 в Аль-Байде были похоронены в братских могилах.

"Тела погибших усеивают улицы, их выносит на берег и погребает под разрушенными зданиями и обломками. Всего за два часа один из моих коллег насчитал более 200 тел на пляже близ Дерны", - рассказал судмедэксперт Международного комитета Красного Креста (МККК) в Африке. .

Всемирная организация здравоохранения и другие гуманитарные организации призвали власти Ливии прекратить захоронение жертв наводнения в общих могилах, утверждая, что это может вызвать длительный психологический стресс для семей или вызвать риски для здоровья, если они находятся вблизи воды.

Фото: Reuters

Что известно об урагане "Даниэль"

Шторм "Дениэль" в Ливии начался в воскресенье, 10 сентября 2023 года, после того, как он прошел через Грецию, где также привел к разрушениям и наводнениям. Он достигал скорости ветра до 150 км/ч и уничтожил две дамбы над городом Дерна на востоке Ливии, в результате чего он был затоплен водой. Ураган также ударил по другим прибрежным городам Ливии, таким как Бенгази, Сусс и Шахат, где разрушил дороги и дома. Ураган полностью затопил пустыню Аль-Мухайли.

Власти изолировали город, чтобы спасательные бригады могли работать. Операции по оказанию помощи наблюдатели характеризуют как "беспорядочные". Весь город Дерна в руинах, и спасатели вытаскивают выброшенные волнами трупы, застрявшие среди этого мусора. Там нет ни воды, ни электричества, ни топлива, ни еды.

Ливия объявила чрезвычайное положение, закрыла школы, магазины и ввела комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре больших нефтяных порта. Больницы в Дерне больше не функционируют, а морги переполнены.

Усложняет ситуацию то, что Ливия уже более десяти лет подвержена конфликту, поэтому обычных служб для экстренных случаев здесь просто не существует, а инфраструктура была давно изношена и не ремонтировалась.

Фото: Reuters